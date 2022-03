Weitere Neuzugänge unter den diesjährigen Präsentatoren der Oscars: Unter anderem Stars wie John Travolta und Mila Kunis schließen sich der ohnehin bereits namhaften Riege an.

Zahlreiche Leinwandstars sind nicht nur bei den diesjährigen Oscars nominiert. Viele große Schauspielerinnen und Schauspieler werden auch als Präsentatoren auf der Bühne stehen. Wie die Academy of Motion Picture Arts and Sciences nun angekündigt hat, wird John Travolta (68) zu der illustren Runde hinzustoßen.

Meet the third slate of presenters for the 94th Academy Awards. #Oscars https://t.co/XTLcRX1oAX — The Academy (@TheAcademy) March 11, 2022

Neben dem Schauspieler wurden am 11. März auch Auftritte von Lupita Nyong'o (39), Daniel Kaluuya (33), Mila Kunis (38), Naomi Scott (28) und Wesley Snipes (59) bestätigt. Zuvor hatte die Academy bereits bekannt gemacht, dass zudem unter anderem Anthony Hopkins (84), Rami Malek (40), Uma Thurman (51), Lady Gaga (35) und Kevin Costner (67) bei der Verleihung am 27. März auftreten werden. Die drei Gastgeberinnen der 94. Oscar-Verleihung sind Regina Hall (51), Amy Schumer (40) und Wanda Sykes (57).

"The Power of the Dog" kann abräumen

Mit zwölf Nominierungen gilt "The Power of the Dog" als Favorit in diesem Jahr. Nominiert ist Jane Campions (67) Western-Drama etwa als "Bester Film". Die Neuseeländerin kann den Oscar für die beste Regie gewinnen und auch ihr Hauptdarsteller Benedict Cumberbatch (45) könnte ausgezeichnet werden. Zudem auf der Liste: Kirsten Dunst (39) als beste Nebendarstellerin und Jesse Plemons (33) sowie Kodi Smit-McPhee (25) als beste Nebendarsteller.