Rick Dalton ist tot. Der Schauspieler starb im Alter von 90 Jahren. Das gab Kultregisseur Quentin Tarantino (60) über den Twitter-Account seines Podcasts bekannt, den er mit Roger Avary (57) betreibt.

We are saddened by the news of the passing of actor Rick Dalton, best known for his roles in the hit TV series Bounty Law and The Fireman trilogy.



Rick passed away peacefully in his home in Hawaii and is survived by his wife Francesca.



