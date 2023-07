Empörung über "Oppenheimer" unter Hindus - zumindest unter deren konservativen Vertretern. Uday Mahurkar (60) von der indischen hindu-nationalistischen Partei Bharatiya Janata etwa hat Regisseur Christopher Nolan (52) einen offenen Brief geschrieben. Er moniert in dem Schreiben, das er auch auf Twitter geteilt hat, eine Szene "die einen verstörenden Angriff auf den Hinduismus" darstelle.

. @OppenheimerATOM

To,

Mr Christopher Nolan

Director , Oppenheimer film



Date : July 22, 2023



Reg: Film Oppenheimer’s disturbing attack on Hinduism



Dear Mr Christopher Nolan,



Namaste from Save Culture Save India Foundation.



It has come to our notice that the movie…