Erst kürzlich feierte der fünfte "Scream"-Teil Premiere. Jetzt steht bereits fest, dass es eine weitere Fortsetzung geben wird.

25 Jahre, nachdem der maskierte Killer erstmals nach dem Leben von Sidney Prescott (Neve Campbell, 48) trachtete, treibt Ghostface seit 13. Januar einmal mehr auf der Kinoleinwand sein Unwesen. Der lediglich als "Scream" betitelte Streifen ist der fünfte Teil aus Wes Cravens (1939-2015) Schöpfung. Horror-Fans können sich nun freuen: Es wird auch einen sechsten Teil geben. Wie der "Hollywood Reporter" berichtet, sollen die Dreharbeiten zum neuen Streifen im Sommer beginnen.

"Wir sind den Fans auf der ganzen Welt, die unseren Film begeistert aufgenommen haben, sehr dankbar. Wir können es kaum erwarten, dass das Publikum sieht, was Radio Silence, die Autoren Jamie und Guy und Project X für unsere Woodsboro-Familie auf Lager haben", erklärten Spyglass und Paramount in einem gemeinsamen Statement. Somit werden Matt Bettinelli-Olpin (43) und Tyler Gillett (39) erneut Regie führen und James Vanderbilt (46) und Guy Busick als Drehbuchautoren zurückkehren.

Die Handlung des fünften "Scream"-Teils setzt genau 25 Jahre nach der ersten Mordserie im beschaulichen US-Nestchen Woodsboro an. Wieder ruft ein unbekannter Killer mit Geistermaske bei jungen Opfern an, kurz bevor er sie bestialisch abschlachtet. Und wieder werden Sidney, Gale Riley (Courteney Cox, 57) und Dewey Riley (David Arquette, 50) in das Geschehen hineingezogen. Details zu Handlung und Cast des sechsten Teils sind noch nicht bekannt.