Wechselt Millie Bobby Brown von "Stranger Things" zu "Star Wars"? Angeblich soll sich die Schauspielerin in Verhandlungen mit Disney befinden.

Wird "Stranger Things"-Star Millie Bobby Brown (18) zur "Star Wars"-Heldin? Die britische Zeitung "Mirror" hat diese Gerüchte nun aufgebracht. Es soll angeblich geheime Gespräche zwischen der Schauspielerin und Disney über eine Rolle geben, heißt es in dem Blatt.

Die 18-Jährige bekommt den Spekulationen zufolge momentan geschätzte eine Million Dollar pro "Stranger Things"-Folge. Ein "Star Wars"-Streifen könnte ihr noch einiges mehr einbringen. Der Grund: Browns große Beliebtheit beim jungen Publikum. Bei Disney sei man sich bewusst, was für eine Ikone sie bereits für die 10- bis 30-jährigen Zuschauer sei, erklärte eine anonyme Quelle in dem "Mirror"-Bericht. "Sie könnte leicht 15 Millionen Dollar für einen ersten Film oder eine erste Serie mit nach Hause nehmen", so der Insider.

Auch privat glücklich

Zuletzt sorgte Millie Bobby Brown auch mit ihrem Privatleben für Schlagzeilen. Im März hat sie sich erstmals öffentlich mit ihrem neuen Freund gezeigt. Der "Stranger Things"-Star posierte bei den BAFTA Awards auf dem roten Teppich mit Jake Bongiovi (20). Die britische Schauspielerin hatte erst im November 2021 auf ihrem Instagram-Profil mit einem Pärchenbild ihre Beziehung mit dem Sohn von Rockstar Jon Bon Jovi (60) offiziell gemacht.