Chris Hemsworth (38) hat auf Twitter den ersten Trailer zu "Thor: Love and Thunder" geteilt. Im Teaser zum vierten Solo-Abenteuer des nordischen Gottes sehen wir nicht nur einen amtsmüden Thor - sondern auch Natalie Portman (40), die den Götterhammer Mjölnir aufnimmt.

Here’s the first teaser for Thor Love And Thunder. All the feels of a classic Thor adventure . Big, loud and Crazy and full of heart. You’ll laugh you’ll cry, then you’ll laugh so much you’ll cry some more!! Love and Thunder coming at you all July 8th!! pic.twitter.com/l5CoIJJif1