Vanessa Kirby und Tom Cruise treten gemeinsam in "Mission: Impossible - Dead Reckoning Teil eins" auf.

"The Crown"-Star Vanessa Kirby und die aus den "Guardians of the Galaxy"-Filmen bekannte Darstellerin Pom Klementieff berichten im Interview von den waghalsigen Dreharbeiten zu "Mission: Impossible 7", und starken Frauenfiguren im Macho-Genre Actionfilm.