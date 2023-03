Nach langer Pause arbeiten Ben Affleck und Jennifer Lopez bald wieder gemeinsam. Sie spielt eine Rolle in "Unstoppable", seinem nächsten Film als Produzent. Für Affleck ist es ein unschätzbarer Vorteil, mit jemandem zu arbeiten, den man liebt.

Ben Affleck (50) freut sich auf die Arbeit mit seiner Ehefrau Jennifer Lopez (53). In dem Film "Unstoppable", dem zweiten Projekt von Afflecks und Matt Damons (52) neuer Produktionsfirma Artists Equity, wird Lopez eine Rolle übernehmen.

"Was für ein Spaß, was für eine Freude, etwas mit ihr zu machen, zu sehen, wie toll sie ist", sagte Affleck strahlend in einem TV-Interview mit CBS News. "Mit deiner Frau zur Arbeit zu gehen, mit deinem besten Freund zur Arbeit zu gehen", schwärmte er.

Ben Affleck: "Wenn sie die Menschen bei der Arbeit lieben, haben sie wahrscheinlich ein ziemlich gutes Leben"

Für Affleck ist die Arbeit mit einem geliebten Menschen ein unschätzbarer Vorteil. "Wenn man nicht mag, mit wem man zusammenarbeitet, und wenn man Schwierigkeiten oder Probleme bei der Arbeit hat, ist das meiner Meinung nach eine der Ursachen für Depressionen, Ängste und Schmerzen bei Menschen", sagte er. "Und umgekehrt, wenn sie die Menschen bei der Arbeit lieben, haben sie wahrscheinlich ein ziemlich gutes Leben".

Dass seine Gattin hauptsächlich seinetwegen in "Unstoppable" mitspielt, will Affleck gar nicht leugnen. "Sie kann es nicht so aussehen lassen, als würde sie mir einen Gefallen tun, aber das tut sie tatsächlich".

Ben Affleck und Jennifer Lopez arbeiteten bereits während der ersten Phase ihrer Liebe zusammen. 2003 in dem stark kritisierten "Gigli", ein Jahr später in "Jersey Girl", der nach ihrer Trennung 2004 ins Kino kam. 2021 kam es zum Liebescomeback, 2022 heirateten "Bennifer" schließlich.

"Unstoppable": Wahre Geschichte eines einbeinigen Ringers

"Unstoppable" erzählt die wahre Geschichte von Anthony Robles (34). Er wurde College-Meister im Ringen, obwohl er mit nur einem Bein geboren wurde. Jharrel Jerome ("Moonlight", 25) wird Robles verkörpern, Jennifer Lopez spielt dessen Mutter. Regie führt Billy Goldenberg. Ben Affleck und Matt Damon fungieren als Produzenten.

Am 6. April 2023 startet erstmal "Air", der erste Film von Artist Equity. Darin führt Affleck nicht nur Regie, sondern steht auch gemeinsam mit seinem zweitbesten Freund vor der Kamera: Matt Damon.