Das Leben von William Shatner (91) wird verfilmt. Der Schauspieler hat laut dem Branchenmagazin "Variety" nach jahrelangen Absagen nun seine Erlaubnis gegeben, eine Dokumentation über sein Leben zu drehen.

Die Zusage der "Star Trek"-Legende hat viel mit der involvierten Firma zu tun: Legion M, eine Produktionsfirma, die Fans die Möglichkeit gibt, in Filme zu investieren. In einem Statement beschreibt Shatner: "Seit Jahren kommen Leute auf mich zu, um eine Dokumentation über mein Leben zu machen, aber ich habe es immer abgelehnt, weil es sich nicht richtig anfühlte. Als ich hörte, dass Legion M das Publikum mit einbeziehen wollte, war es perfekt. Fans waren für meine Karriere verantwortlich - es scheint nur richtig, dass sie diese Doku besitzen sollten."

Wer in die Doku investieren will, kann sich bereits in eine Warteliste eintragen, wie Legion M auf Twitter mitteilt.

Legion M is thrilled to unite with @WilliamShatner and @ExAPics to produce this definitive doc-- and give FANS an opportunity to invest directly! Join the waitlist to make a non-binding reservation and get priority access once funding begins. #ShatnerDoc https://t.co/WU4mAfZWY9