"maischberger. die woche": Sendetermine Sandra Maischberger erhielt in ihrer Karriere zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis, den Deutschen und den Bayerischen Fernsehpreis und die Goldene Kamera. Sie ist zudem Trägerin des Bundesverdienstkreuzes am Bande der Bundesrepublik Deutschland.

"maischberger" läuft am Dienstag und am Mittwoch im Ersten und beginnt in der Regel um 22.50 Uhr. Eine Wiederholung der jeweiligen Sendung gibt es unter anderem bei tagesschau24 am Folgetag um 20.15 Uhr.