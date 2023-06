Politischer Talk am Donnerstag: TV-Moderatorin Maybrit Illner bespricht seit 1999 in ihrer Runde aktuelle Themen. Hier verraten wir Ihnen kurz vor der Sendung, wer heute zu Gast ist.

In sowohl innen- als auch außenpolitisch schwierigen Zeiten tut Aufklärung Not. Dennoch: Eine politische Talkshow dauerhaft im deutschen Fernsehen zu etablieren, bleibt eine Kunst. Maybrit Illner hat es geschafft. Seit 1999 führt sie im ZDF durch einen wöchentlichen Talk, der zunächst "Berlin Mitte" hieß, später dann in "Maybrit Illner" umbenannt wurde. Mit ihren Gästen aus Politik, Wirtschaft, Medien und Gesellschaft bespricht sie jeweils das Thema der Woche. Versprochen wird eine kontroverse Debatte ebenso wie das leidenschaftliche Ringen um Lösungen.

15. Juni: Diese Gäste sind bei Maybrit Illner

Das Thema in dieser Woche: "Schwierige Offensive - Putins Stärke unterschätzt?"

Am Donnerstag, 15. Juni, 22.15 Uhr, sind unter anderem folgende Gäste eingeladen:

Lars Klingbeil (SPD), Parteivorsitzender

Roderich Kiesewetter (CDU), Obmann im Auswärtigen Ausschuss

Wolfgang Ischinger, Münchner Sicherheitskonferenz

Nicole Deitelhoff, Konfliktforscherin

Alica Jung, ZDF-Reporterin aus Saporischschja

André Wüstner, Deutscher Bundeswehrverband

"Maybrit Illner": Sendetermine

Maybrit Illner begann ihre ZDF-Karriere beim Morgenmagazin. Heute ist die gebürtige Berlinerin das Gesicht des Polit-Talks im ZDF. In ihrer Karriere erhielt sie zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Bambi, den Deutschen und den Bayerischen Fernsehpreis sowie die Goldene Kamera.

"Maybrit Illner" läuft am Donnerstag und beginnt in der Regel um 22.15 Uhr. Eine Wiederholung der jeweiligen Sendung gibt es immer freitags gegen 16 Uhr bei Phoenix.