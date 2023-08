Seit zehn Jahren hat ABBA-Legende Agnetha Fältskog als Solokünstlerin keine neue Musik herausgebracht. Morgen nun präsentiert die Schwedin im britischen Radio ihre neue Single. Sie trägt den Titel "Where Do We Go From Here?".

Diese Nachricht wird Fans der legendären schwedischen Supergruppe ABBA mit Sicherheit verzücken: Sängerin Agnetha Fältskog (73) hat auf ihrem Instagram-Kanal eine neue Single angekündigt. Sie trägt den Titel "Where Do We Go From Here?", und wird am morgigen Donnerstag (31. August) exklusiv in der britischen Radiosendung "Breakfast Show" mit Zoe Ball (52) auf BBC Radio 2 präsentiert.

Neue Musik von Agnetha Fältskog: Fans sind aus dem Häuschen

Um 9:30 Uhr deutscher Zeit findet morgen die Weltpremiere des neuen Songs im BBC-Radio statt, wie es in einem von Fältskog geteilten Instagram-Post heißt. Bereits am vergangenen Freitag hatte die Sängerin Spekulationen unter ihren Fans angeheizt, als sie auf ihrem neu erstellten, offiziellen Instagram-Kanal den damals noch mysteriösen Titel ihres neusten Werks in goldener Schrift postete.

Seit nunmehr zehn Jahren hat Fältskog, die von 1972 bis 1982 mit ABBA Erfolge feierte, keine neue Musik mehr veröffentlicht. Ihr letztes Album mit dem prägnanten Titel "A" erschien 2013, und schaffte es in zahlreichen europäischen Ländern in die Top Ten der Charts.

Fältskogs Gruppe ABBA hatte 2021 mit der Platte "Voyage" und gleichnamigen Live-Konzerten in London ein beeindruckendes Comeback gefeiert. Die Band stand damals zum ersten Mal seit fast 40 Jahren wieder gemeinsam auf der Bühne - in Form von digitalen Avataren.

Anni-Frid Lyngstad (77), Björn Ulvaeus (78), Benny Andersson (76) und Fältskog hatten 1982 die Auflösung der Gruppe bekannt gegeben. Im Folgejahrzehnt veröffentlichte Fältskog als Solokünstlerin Musik. Ob auf die Single "Where Do We Go From Here?" auch ein neues Album folgen wird, ist gegenwärtig noch nicht bekannt.

Auf Instagram zeigten sich Fans der Sängerin begeistert ob der heutigen Nachricht. "Wir können es kaum erwarten, es morgen anzuhören!", kommentiert etwa ein User. "Hört sich schon jetzt so gut an", schreibt ein weiterer zu der kurzen Passage, die in dem sozialen Netzwerk bereits aus Fältskogs neuem Song zu hören ist.