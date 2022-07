Björn Ulvaeus hat eine neue Frau an seiner Seite. In Stockholm gaben der ABBA-Musiker und seine Partnerin jetzt ihr Red-Carpet-Debüt.

Björn Ulvaeus (77) ist wieder verliebt. Der ABBA-Musiker ist am Dienstag zu der Premiere seines Musicals "Pippi im Zirkus" in Stockholm in Begleitung erschienen. Stolz präsentierte er seine neue Partnerin Christina auf dem roten Teppich.

Ulvaeus warf sich in einen schicken, dunkelblauen Anzug, unter dem er einen nachtblauen Pullover trug. Seine Partnerin erschien in einem khakifarbenen Lederkleid mit Taillengürtel, zu dem sie schwarze Ankleboots mit Nieten und eine große Brille trug. Die beiden hielten sich bei ihrem Auftritt an den Händen und strahlten in die Kamera.

Dem schwedischen Blatt "Hänt" bestätigte Ulvaeus seine neue Liebe: "Das ist meine Partnerin Christina. Wir sind seit einiger Zeit zusammen und ich hatte das Gefühl, ich wollte sie zu diesem Ereignis mitnehmen. Das ist also das erste Mal, dass wir zusammen ausgehen."

Scheidung nach 41 Ehejahren

Erst im Februar wurde öffentlich bekannt, dass Björn Ulvaeus und seine langjährige Ehefrau Lena sich nach 41 Jahren scheiden lassen wollen. Die beiden heirateten 1981 und haben zwei erwachsene Kinder: Emma und Anna.