Das Album "Abenteuerland" der Band Pur wird zum Musical. Die Premiere der Show findet im Oktober 2023 in Düsseldorf statt. Der Vorverkauf hat bereits begonnen.

Alle Fans der deutschen Band Pur um Sänger Hartmut Engler (61) sollten sich den Oktober 2023 in ihren Kalendern anstreichen. In diesem Monat startet "Abenteuerland - Das Musical" im Capitol Theater Düsseldorf, wie am Freitag bekannt gegeben wurde. 30 Hits der Band aus Baden-Württemberg wie "Ich lieb' dich", "Ein graues Haar", "Allein vor dem Spiegel", "Lena" und natürlich "Abenteuerland" werden laut Mitteilung dann auf der Bühne erklingen - vielstimmig arrangiert für eine Musicalhandlung, die um drei Generationen der fiktiven Familie Schirmer kreisen wird. "Abenteuerland - Das Musical" ist in enger Kooperation mit der Band Pur entstanden.

"Abenteuerland - Das Musical": Vorverkauf startet am 3. März

"Ich bin tief bewegt, die Pur-Songs in neuen, zum Teil vielstimmigen Arrangements zu hören. Das klingt einfach wunderschön [...] ich musste lachen und auch weinen", schwärmt Pur-Frontman Engler. Der Vorverkauf zum Ende des Jahres startenden Musical hat am heutigen 3. März begonnen. Die Weltpremiere von "Abenteuerland - Das Musical" steigt am 22. Oktober dieses Jahres um 18 Uhr. Die Show soll bis zum 10. März 2024 laufen, wobei schon vor der Premiere vom 10. bis 21. Oktober Previews im Capitol Theater Düsseldorf stattfinden werden.

Das 1995 erschienene Album "Abenteuerland" gehört zu den größten Erfolgen von Pur. Allein zwei Millionen Mal verkauft, erreichte es vierfachen Platin-Status, und ist eines der meistverkauften Musikalben Deutschlands. Für die Produktion von "Abenteuerland - Das Musical" zeichnet Produzent Martin Flohr ("Rocky Horrow Show", "Bodyguard - Das Musical") verantwortlich.