Als eine der jüngsten Schauspielerinnen, die jemals für den Oscar nominiert worden sind, erhielt Abigail Breslin als Zehnjährige die Nominierung als Beste Nebendarstellerin für "Little Miss Sunshine" (2006). In der erfolgreichen Komödie brillierte sie neben Weltstars wie Toni Colette und Steve Carell.

Als Filmtochter von Mel Gibson war sie 2002 in dem Mysteriefilm "Signs - Zeichen" zu sehen. Dabei stand sie schon mit drei Jahren für einen Spielzeug-Werbespot vor der Kamera. Genug Film- und Fernseherfahrung also, um 2008 als 22-Jährige mit in die Academy of Motion Picture Arts and Sciences aufgenommen zu werden, die jährlich die Oscars vergibt.

Auch musikalisch konnte sich die Schauspielerin profilieren. Neben diversen Soundtracks, zu denen sie ihren Gesang beisteuerte, nahm sie gemeinsam mit den Star-DJs Steve Aoki und Dimitri Vegas & Like Mike 2017 den Song "We Are Legend" auf. Heute ist die inzwischen 27-Jährige nach wie vor im Film- und Fernsehgeschäft aktiv. Zuletzt war sie in dem Film "Miranda's Victim" 2023 zu sehen.

Privat engagiert sie sich unter anderem für karitative Projekte, so auch für "Kids with a Cause", einer Wohltätigkeitsorganisation für Kinder weltweit. Im Januar 2023 heiratete sie ihren Freund Ira Kunyansky.