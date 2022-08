Nach den Ärzten hat auch Marteria am Freitag einen Auftritt in Berlin aufgrund der Wetterlage absagen müssen. Es sei "der absolute Horror".

Wie Die Ärzte hat auch Marteria (39) ein für den 26. August in Berlin geplantes Konzert absagen müssen. Der Rapper hatte sich eigentlich auf einen "Abriss" in der ausverkauften Waldbühne gefreut.

"Es ist was passiert, was uns noch nie passiert ist", erklärte Marteria kurz vor Veranstaltungsbeginn bei Instagram in einem Video. "Wir müssen unsere Show heute absagen. Es geht nicht, wegen Unwetterwarnung. [...] Ist zu gefährlich, es kommen Unwetter, Gewitterwolken. Wenn irgendwas passiert... Sicherheit geht absolut vor."

"Haben wir auch noch nicht so erlebt"

Offenbar wollte der Rapper zunächst trotzdem auftreten. Er habe "tausend Nachrichten" bekommen, erklärte Marteria am Nachmittag noch in einer Instagram Story. Zu diesem Zeitpunkt ging er offensichtlich noch davon aus, dass das Konzert stattfinden würde. Er riet den Fans, Regenjacken oder dergleichen mitzubringen. Der 39-Jährige fragte: "Wir sind doch nicht aus Zucker, oder?" Wenn es mal kurz regne, sei das doch egal.

"Uns wurde es jetzt auch verboten", erklärte Marteria wenige Stunden später, fügte aber direkt an: "Und das ist auch richtig so, dass wir die Show nicht spielen können. Haben wir auch noch nicht so erlebt." Es sei "der absolute Horror, der gerade passiert ist". Für die angereisten Fans tue es ihm leid.

Ein Ersatztermin für das Konzert ist aber bereits gefunden. "Neuer Termin für das ausgefallene Konzert in der Waldbühne ist der 4.9.22", schreibt Marteria bei Instagram. "Wir sind einfach sooo traurig, aber freuen uns auf nächste Woche und über jeden der dabei ist." Die gekauften Tickets sollen ihre Gültigkeit behalten.