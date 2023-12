Colin Burgess, ehemaliger Schlagzeuger von AC/DC, ist mit 77 Jahren gestorben. Die Bandmitglieder trauern auf Social Media um ihren ehemaligen Weggefährten.

Der ehemalige Schlagzeuger von AC/DC, Colin Burgess (1946-2023), ist im Alter von 77 Jahren gestorben. Die Gruppe bestätigte den Tod des ehemaligen Bandmitglieds am Samstag in den sozialen Medien. Dort heißt es von AC/DC: "Es ist sehr traurig, vom Tod von Colin Burgess zu hören. Er war unser erster Schlagzeuger und ein sehr angesehener Musiker." Weiter schrieben die Musiker: "Schöne Erinnerungen, Rock in Peace, Colin." Weitere Details wurden nicht bekannt.

Auch zahlreiche Fans trauerten in den Kommentaren zu dem Post der Band um Burgess und dankten ihm in emotionalen Nachrichten für seinen Beitrag zum Erfolg der australischen Rockgruppe. Unter anderem heißt es: "Deine donnernden Beats haben den Weg für kommende Generationen von Rockern geebnet." Ein anderer User schrieb: "Du wirst immer als der Herzschlag der Anfangsjahre von AC/DC in Erinnerung bleiben."

Colin Burgess war Gründungsmitglied von AC/DC

AC/DC wurde 1973 in Sydney, Australien, gegründet. Burgess war Teil der ursprünglichen Besetzung - zusammen mit den Brüdern Malcolm Young (1953-2017) und Angus Young (68), dem Bassisten Larry Van Kriedt (69) und dem Leadsänger Dave Evans (70). Burgess wurde 1974 nur wenige Monate später aus der Band geschmissen, angeblich weil er auf der Bühne betrunken gewesen sein soll. Gegen die Vorwürfe soll er sich jedoch gewehrt haben. Zwei Jahre später veröffentlichte die Gruppe ihr Debütalbum "High Voltage". Medienberichten zufolge war Burgess auf der Debütsingle der Band "Can I Sit Next to You, Girl" zu hören.

Nach seinem Abschied wurde der Schlagzeuger durch Phil Rudd (69) ersetzt, kam aber 1975 wieder mit der Band zusammen, um eine Handvoll Shows zu spielen. Offenbar hatte Rudd eine Handverletzung erlitten und konnte nicht auftreten.

Vor seiner Zeit bei AC/DC spielte Burgess für die australische Band The Masters Apprentices, die in den 1960er und frühen 1970er Jahren mehrere Hits landete. Später trat er zusammen mit den Gruppen His Majesty, Good Time Charlie und Dead Singer Band auf.