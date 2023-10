Die Männer aus dem hohen Norden stürmen die Chartspitze: Santiano sichern sich mit dem neuen Album "Doggerland" zum achten Mal Platz eins der deutschen Album-Charts.

Santiano hat sich mit dem neuen Album "Doggerland" die Spitze der Offiziellen Deutschen Charts, ermittelt von GfK Entertainment, gesichert. Mit der musikalischen Liebeserklärung an das legendäre Atlantis der Nordsee haben die Rocker aus dem hohen Norden Deutschlands Platz eins erobert - mit deutlichem Abstand zu Schlagersängerin Bianca (75) mit ihrem "Best Of" auf Platz zwei und Roger Waters (80) mit "The Dark Side Of The Moon Redux" auf Platz drei. Für Santiano ist es bereits das achte Nummer-eins-Album ihrer musikalischen Laufbahn.

Rapper Drake (36) platziert sich in dieser Woche mit seinem Album "For All The Dogs" auf Platz fünf. Der deutsche Komponist Alex Christensen (56) mit dem Berlin Orchestra besetzt mit "Classical 90s Dance - The Icons" Platz sechs, es folgt der amerikanische Blues-Gitarrist Joe Bonamassa (46) mit "Blues Deluxe Vol. 2" auf Platz sieben. Abschluss der Top Ten bildet diese Woche der isländische Pianist Víkingur Ólafsson (39) "Goldberg Variations" auf Platz zehn.

Führungswechsel bei den Single-Charts

Bei den Single-Charts steht diese Woche ein Wechsel an der Spitze an. Aylivas (25) Single "Hässlich" sichert sich Platz eins und schubst damit SIRA, Bausa & badchieff mit "9 bis 9" auf den zweiten Platz. Platz drei geht an cassö, Raye & D-Block Europe mit "Prada", Platz vier an die kanadische Sängerin Tate McRae (20) mit "Greedy" und Platz fünf an die britisch-südafrikanische Künstlerin Kenya Grace mit "Strangers".

Santiano zählt zu den erfolgreichsten deutschen Bands. Die Gruppe aus Schleswig-Holstein bezeichnet ihren Sound als Shanty Rock. Im Oktober 2022 feierte die Formation um die Gründungsmitglieder Hans-Timm "Timmsen" Hinrichsen (58), Axel Stosberg (56), Björn Both (58), Andreas Fahnert und Peter David "Pete" Sage ihr zehnjähriges Jubiläum.