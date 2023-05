Alec Baldwin hat sich laut seiner Ehefrau einer Hüftoperation unterzogen. Bei Instagram veröffentlichte Hilaria Baldwin ein Bild aus dem Krankenhaus.

Schauspieler Alec Baldwin (65) hat eine Hüftoperation hinter sich gebracht. Das berichtet Ehefrau Hilaria Baldwin (39) in einem Instagram-Post. "Alec hat heute eine neue Hüfte bekommen, es war schon lange notwendig", schreibt sie zu einem Selfie mit ihrem Ehemann, der vom Krankenhausbett aus noch sichtlich angeschlagen in die Kamera lächelt.

Schauspieler hatte chronische Schmerzen

"Wir haben so viel zusammen durchgemacht. Als deine Partnerin und während du heilst, wünsche ich mir so sehr, dass du dieses sehr intensive Kapitel der chronischen Schmerzen hinter dich lassen und deine Lebensqualität verbessern kannst", schrieb die 39-Jährige weiter. Anschließend bedankte sie sich bei den Ärzten und dem Krankenhauspersonal, die ihren Ehemann "sicher durch diese Situation" gebracht hätten. "Und du. Danke an dich", kommentierte Alec Baldwin den Post und bedankte sich damit auch für die Unterstützung seiner Frau, mit der er sieben Kinder hat.

Die Operation folgte auf ereignisreiche Wochen für den Schauspieler. Mitte Mai verkündete Baldwin, dass die Dreharbeiten des Western-Films "Rust", bei dem 2021 die Kamerafrau Halyna Hutchins (1979-2021) durch einen Unfall am Set ums Leben kam, abgeschlossen sind. Auf Instagram bezeichnete der Schauspieler den Abschluss der Produktion als "ein Wunder". "Letzter Drehtag für 'Rust' in Montana", schrieb er zu einem Foto vom Set. Es sei "ein langer und schwieriger Weg" gewesen. "Doch heute erreichen wir das Ende des Weges", so Baldwin. Anschließend gratulierte er dem Regisseur Joel Souza (49), der Kamerafrau Bianca Cline sowie "der gesamten Besetzung und Crew" zur Fertigstellung des Films.