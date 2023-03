Zum Start in die neue Woche war Alina Merkau nach einer Auszeit endlich wieder im "Sat.1-Frühstücksfernsehen" zu sehen. Alles sei "wie immer", erzählt die Moderatorin.

In den vergangenen Wochen fragten sich einige Zuschauerinnen und Zuschauer, wo denn eigentlich Alina Merkau (36) ist. Am 13. März ist die Moderatorin nach einer kleinen Auszeit nun zum "Sat.1-Frühstücksfernsehen" zurückgekehrt. Auf Instagram gibt sie einen kurzen Einblick in ihren ersten Tag im Studio.

"Ich kann es ja selbst kaum glauben, aber ich sitze beim 'Sat.1-Frühstücksfernsehen'", scherzte Merkau in einer Story. "Es ist aber schon wieder so wie immer, muss ich sagen." Die 36-Jährige sei reingekommen, habe alle umarmt "und jetzt ist, als wäre ich nie weg gewesen". Zudem kommentierte sie: "Es ist verrückt, wie diese Wochen verflogen sind. Alles wie immer und das ist auch gut so." In einer weiteren Story erklärte sie nach der Sendung, dass sie zwar müde sei, aber glücklich.

Daniel Boschmann freut sich: "Alina ist wieder da"

"Alina ist wieder da", freute sich auch ihr Co-Moderator Daniel Boschmann (42) in einer Story. Sie habe sich nicht ihre Auszeit genommen, "weil ich weg vom 'Sat.1-Frühstücksfernsehen' wollte, sondern um Familienzeit zu genießen", erklärte Merkau zudem im Gespräch mit dem Portal "t-online". "Das war das letzte Mal, dass wir das so frei machen konnten, bevor meine Tochter in die Schule kommt."

Merkau ist seit 2013 mit ihrem Partner Rael Hoffmann zusammen. 2016 kam ihr erstes gemeinsames Kind, ihre Tochter Rosa, zur Welt. Im Sommer 2021 konnte die Moderatorin dann freudig bei Instagram verkünden, dass das Paar auch einen Sohn, Carlo, bekommen hat.