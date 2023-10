Paul McCartney hatte bereits im vergangenen Sommer einen neuen Beatles-Song angekündigt. Jetzt sind Details zur Veröffentlichung von "Now And Then" bekannt.

Ein besonderes musikalisches Ereignis wartet Ende des Jahres auf Fans der Beatles: Die Single "Now And Then" wird am Donnerstag, 2. November (15:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit), veröffentlicht. Auf der Doppel-A-Seiten-Single soll neben dem letzten Song der Band auch ihre neu abgemischte Debütsingle "Love Me Do" aus dem Jahr 1962 Platz finden. Das offizielle Musikvideo zu "Now And Then" wird am 3. November Premiere feiern, ab 1. November wird zudem ein zwölfminütiger Dokumentarfilm mit dem Titel "Now And Then - The Last Beatles Song" auf dem Offiziellen YouTube-Kanal der Beatles (ab 20:30 Uhr MEZ) zu sehen sein.

Die Dokumentation des britischen Regisseurs Oliver Murray beleuchtet die Entstehungsgeschichte des Songs und wird laut Ankündigung exklusive Aufnahmen von Paul McCartney (81), Ringo Starr (83), George Harrison (1943-2001), Sean Ono Lennon (48), dem Sohn von John Lennon (1940-1980), und Regisseur Peter Jackson (61) beinhalten.

Peter Jackson hatte in dem Doku-Dreiteiler "The Beatles: Get Back" bereits Techniken genutzt, die nun auch für "Now And Then" zum Einsatz kamen. Entstanden ist "Now And Then" in den späten 70er Jahren, als John Lennon in seinem New Yorker Apartment eine erste Demoversion des Songs aufnahm. Die Originalgesangsaufnahme wurde für die Veröffentlichung vom Klavier getrennt und klingt nun klar.

Im vergangenen Juni hatte McCartney bereits verkündet, dass KI-Technologie bei dem bisher unveröffentlichten Beatles-Tape aus den 70er Jahren zum Einsatz gekommen war. In der Sendung "Today" von BBC Radio 4 erklärte er, dass die KI eingesetzt worden sei, um John Lennons "pure" Stimme aus einer technisch minderwertigen Aufnahme "herauszulösen". Bei X erklärte er zudem: "Zu diesem Zeitpunkt kann ich noch nicht viel sagen, aber um es klarzustellen: Es wurde nichts künstlich oder synthetisch erschaffen. [...] Wir haben einige vorhandene Aufnahmen bereinigt - ein Prozess, der schon seit Jahren andauert. Wir hoffen, dass es euch genauso gefällt wie uns."

"Als ob John wieder bei uns wäre"

Der Song wurde 2022 unter anderem mit einem Schlagzeugpart von Ringo Starr sowie Bass-, Gitarren- und Klavieraufnahmen von Paul McCartney und gemeinsamen Backing Vocals fertiggestellt. "Wir alle sind drauf zu hören, also ist es eine echte Beatles-Aufnahme", erklärt McCartney in einem Statement zum Release des Songs. "Dass wir im Jahr 2023 immer noch an Musik der Beatles arbeiten, dass wir einen neuen Song veröffentlichen können, den die Leute noch nicht gehört haben - ich finde das einfach wahnsinnig spannend!"

Ringo Starr sagt über die besondere Aufnahme von John Lennons Stimme: "Noch dichter an das Gefühl, ihn wieder bei uns im Raum zu haben, werden wir niemals kommen. Allein deshalb war das wahnsinnig emotional für uns alle. Es war wirklich so, als ob John wieder bei uns wäre - das war echt verrückt."

Am 10. November wartet ein weiteres Geschenk auf die Beatles-Fans: Die Sammlungen 1962-1966 ("The Red Album") und 1967-1970 ("The Blue Album") werden in einer neuen Version mit erweiterten Tracklists und neu abgemischtem Sound veröffentlicht. Das "Blue Album" wurde unter anderem um "Now And Then" erweitert.