Gehen Gisele Bündchen und Tom Brady nach 13 Jahren Ehe getrennte Wege? Nach wochenlangen Gerüchten um eine Krise sollen die beiden nun Scheidungsanwälte engagiert haben.

Ist die Ehe von Gisele Bündchen (42) und Tom Brady (45) am Ende? Bereits seit einigen Wochen kursieren Gerüchte um eine angebliche Krise zwischen dem Model und dem Football-Star. Wie unter anderem "Page Six", das Klatschportal der "New York Post", unter Berufung auf mehrere Insider aus dem Umfeld des Paares berichtet, sollen die beiden jüngst Scheidungsanwälte engagiert haben.

Demnach sei von einer endgültigen Trennung der beiden auszugehen. "Ich glaube nicht, dass es jetzt noch ein Zurück geben wird. Beide haben Anwälte und prüfen, was eine Trennung mit sich bringen wird, wer was bekommt und wie die Finanzen aussehen werden", so eine Insider-Quelle. Weder Brady noch Bündchen haben sich bislang zu den Berichten geäußert.

"Ich möchte, dass er präsenter ist"

Erst vor wenigen Wochen hatte das Model im Interview mit dem Magazin "Elle" über ihre Beziehung und Bradys Entscheidung, seine Football-Karriere doch noch nicht beenden zu wollen, gesprochen. "Natürlich habe ich meine Bedenken - dies ist ein sehr gewalttätiger Sport und ich habe meine Kinder und ich möchte, dass er präsenter ist", erklärte sie unter anderem. "Ich habe diese Gespräche definitiv immer wieder mit ihm geführt. Aber letztendlich denke ich, dass jeder eine Entscheidung treffen muss, die für ihn funktioniert."

Bradys Rücktritt vom Rücktritt

Anfang Februar 2022 gab Brady zunächst sein Karriereende bekannt. Nur 40 Tage später erklärte er dann aber seinen Rücktritt vom Rücktritt: Sein Platz sei weiterhin auf dem Spielfeld und nicht auf der Tribüne. Er gilt als einer der erfolgreichsten und besten American-Football-Spieler aller Zeiten. Sechs seiner sieben Super-Bowl-Siege sicherte er sich mit den New England Patriots. 2021 triumphierte er ein weiteres Mal mit seinem aktuellen Team, den Tampa Bay Buccaneers.

Gisele Bündchen und Tom Brady sind seit 2006 ein Paar, seit dem 26. Februar 2009 auch verheiratet. Im Dezember desselben Jahres kam Sohn Benjamin zur Welt. Drei Jahre später wurde Tochter Vivian geboren. Aus einer früheren Beziehung mit der Schauspielerin Bridget Moynahan (51) hat Tom Brady zudem Sohn John Edward Thomas Moynahan (15).