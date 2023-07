Zweite Runde für seine Erfolgstournee: Andreas Gabalier wird neben dem großen Open-Air-Konzert im Münchener Olympiastadion fünf weitere Shows 2024 spielen.

Fans von Andreas Gabalier (38) dürfen sich freuen: Der Volks-Rock'n'Roller geht mit seiner Erfolgstournee in die zweite Runde. Neben dem großen Open-Air-Konzert im Münchener Olympiastadion sind 2024 fünf weitere Open-Air-Shows bestätigt.

Viele, großartige Momente

"Live unterwegs zu sein, ist für mich unbezahlbar schöne Lebenszeit! Ich bin einfach nur dankbar, dass meine Fans mich so grandios unterstützen und wir so unglaublich viele, großartige Momente miteinander teilen können! Im kommenden Jahr geht es weiter - mehr geht nicht!", freut sich Gabalier.

Bereits im Frühjahr spielte der Sänger mit seiner "Dirndl-Wahnsinn-Hulupalu!"-Tour acht große Arena-Shows. Auch den Sommer über steht Gabalier weiter auf der Bühne vor ausverkauften Kulissen.

Die Stationen der Tour

Tickets für die Konzerte im nächsten Jahr gibt es ab kommenden Freitag (28.7.) bei Eventim. Das bereits angekündigte Konzert in München am 22. Juni 2024 ist bereits im Vorverkauf. Weitere Stationen sind am 25. Mai in Bad Segeberg (Kalkberg Arena), am 31. Mai in Oberhof (Lotto Thüringen Arena am Rennsteig), am 1. Juni in Dresden (Rudolf-Harbig-Stadion), am 7. Juni in St. Goarshausen (Freilichtbühne Loreley) und am 8. Juni in Iffezheim ( Galopprennbahn).

Charity-Konzert im September

Im kommenden September wird Gabalier zudem ein Charity-Konzert in Graz geben, wie er auf Facebook ankündigt. "Ich freue mich unbeschreiblich darauf, den Grazer Schlossberg für den guten Zweck zu rocken, denn 'Volks-Rock'n'Roll hilft' ist eine Herzensangelegenheit für mich", erklärt der selbsternannte Volks-Rock'n'Roller. Der gesamte Erlös des Abends soll an ausgewählte wohltätige Organisationen gespendet werden. "Damit möchten wir als Volks-Rock'n'Roll Familie einen Beitrag leisten, um denen zu helfen, die Unterstützung am dringendsten benötigen", heißt es in dem Post weiter. Karten gibt es ab dem heutigen Mittwoch (26.7.) bei oeticket.