Hochzeitsantrag vor romantischer Kulisse: Ex-Viva-Moderator Mola Adebisi hat auf dem Pariser Eiffelturm um die Hand von Adelina Zilai angehalten. Im kommenden Jahr sollen die Hochzeitsglocken läuten.

Ex-Viva-Moderator Mola Adebisi (50) und Adelina Zilai (36) haben sich verlobt. Die frohe Botschaft hat der TV-Star selbst am gestrigen Dienstag auf Instagram geteilt. Demnach machte Adebisi seiner langjährigen Freundin auf dem Pariser Eiffelturm einen romantischen Antrag. Das geht aus mehreren Instagram-Storys des 50-Jährigen hervor. "She said yes." (auf Deutsch: "Sie hat Ja gesagt"), schreibt Adebisi dort zu einem Bild, auf dem sich das Paar küsst. Zilai hält dazu deutlich sichtbar ihren Verlobungsring in die Kamera.

Mola Adebisi: "Mein ein und alles!"

Adebisis Instagram-Storys zeigen das Paar in der Stadt der Liebe auf dem Weg zur Spitze des berühmten Eiffelturms. "Ich hab Angst, ich hab so Höhenangst", sagt Theologiestudentin Zilai deutlich vernehmbar am Fuße des Pariser Wahrzeichens. Auf der Aussichtsplattform präsentiert Adebisi dann seinen Ring, geht vor der 36-Jährigen romantisch auf die Knie, und erhält die gewünschte Antwort.

"Mein ein und alles! Wir haben so viel geschafft und mit Gottes Hilfe werden wir unser Leben gemeinsam meistern. I will always love you", schreibt der ehemalige Viva-Star in einem Instagram-Post, auf dem er seine Verlobte innig küsst. "Ich liebe dich mein Schatz aus ganzem Herzen", kommentiert Zilai wiederum in dem sozialen Netzwerk unter diesem Schnappschuss.

Glückwünsche von prominenter Seite

Auch zahlreiche deutsche Stars überschütten das frischverlobte Paar auf Instagram mit Glückwünschen. So schreibt etwa Oliver Pochers (45) Exfrau und Podcast-Partnerin Sandy Meyer-Wölden (40): "Herzlichen Glückwunsch euch beiden, MEGA Paar!" Adebisis ehemalige Viva-Kollegin Aleksandra Bechtel (51) gratuliert ebenfalls. Model und TV-Star Giulia Siegel (49) wünscht Zilai und Adebisi in einem Kommentar "Alles Glück dieser Welt".

Adebisi ist seit 2020 mit der 14 Jahre jüngeren Zilai liiert. 2021 nahm das Paar auch am "Sommerhaus der Stars" teil, trennte sich im Anschluss jedoch im Gegensatz zu vielen anderen Promi-Teilnehmerinnen und Teilnehmern nicht - trotz einiger Reibereien vor der Kamera. Im kommenden Jahr sollen nun die Hochzeitsglocken läuten, wie Adebisi schon Ende August 2023 gegenüber dem "Berliner Kurier" verraten hatte. Denn schon damals hatte der TV-Star seiner Adelina einen Heiratsantrag gemacht, allerdings noch ohne Verlobungsring. Das hat er jetzt nachgeholt.