Neue Musik, neue Liebe: Ariana Grande wird 2024 offenbar ihr nächstes Studioalbum veröffentlichen - nach drei Jahren musikalischer Pause. Und auch privat gibt es Neuigkeiten bei der Sängerin.

Drei Jahre ist es her, dass Ariana Grande (30) ihr letztes Studioalbum "Positions" veröffentlicht hat. Seitdem hat sich die Sängerin mit "Don't Look Up" oder "Wicked" hauptsächlich auf ihre Schauspielkarriere fokussiert. Das soll sich nun wieder ändern: 2024 wird offenbar ein neues Album der 30-Jährigen kommen.

Das kündigte Grande in einem Instagram-Post an. "See you next year", schrieb sie unter eine Reihe von Fotos, die unter anderem ein Tonstudio zeigen. Zudem teilte die Sängerin ein Video, dass sie in einer Decke eingekuschelt auf einem Sofa zeigt. Die Person hinter der Kamera merkt an, dass es "fast der letzte Tag dieses Albums" sei und fragt, wie sich Grande fühle. "Ich bin so müde", antwortet die. "Aber so glücklich und dankbar."

Weitere Details zu ihrem siebten Studioalbum hat Grande noch nicht bekannt gegeben.

Ariana Grande ist frisch verliebt

Auch privat ist bei Ariana Grande seit geraumer Zeit einiges los. Seit einigen Monaten soll die Schauspielerin mit ihrem "Wicked"-Kollegen Ethan Slater (31) liiert sein. Die beiden hatten sich bei den Dreharbeiten zu dem Musicalfilm in London kennengelernt. Laut dem Klatschportal "TMZ" leben die beiden nun sogar gemeinsam in New York City. Demnach hätten sie jeweils noch eine eigene Wohnung, verbrächten aber fast jede freie Minute miteinander.

Erst Anfang des Jahres hatte sich Grande nach knapp zwei Jahren Ehe von Ehemann Dalton Gomez (28) getrennt, im Oktober ging die Scheidung durch. Im Juli gab es erste Gerüchte um die Beziehung zu Ethan Slater. Der reichte noch im selben Monat die Scheidung von seiner Ehefrau ein, mit der er einen gemeinsamen Sohn hat.

Für Grande geht es laut "TMZ" im Frühjahr nochmal zurück nach Großbritannien, wo sie "Wicked" zu Ende dreht. Ob Ethan Slater sie dann begleitet, ist demnach noch unklar. Der Schauspieler hat zur selben Zeit ein Engagement am Broadway.