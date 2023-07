Zum amerikanischen "Independence Day" am 4. Juli präsentierte sich Hollywood-Terminator Arnold Schwarzenegger von seiner patriotischsten Seite.

Wie jedes Jahr zelebrierten die US-Amerikaner auch am 4. Juli 2023 wieder ihren Unabhängigkeitstag - mit Feuerwerk, Paraden und nicht zuletzt mit patriotischen Instagram-Posts. Dieses Jahr wieder ganz vorne mit dabei: der gebürtige Österreicher Arnold Schwarzenegger (75).

Der Terminator in Stars and Stripes

In einem vielbeachteten Social-Media-Post präsentierte sich der Hollywood-Terminator von oben bis unten in die "Stars and Stripes" der amerikanischen Flagge gewandet, Hand in Hand mit einem lebensgroßen und brüllenden Bären aus Bronze. Dazu kommentierte er: "Fröhlichen 4. Juli! Ich bin in Österreich geboren, aber ich bin Made in America. Betrachtet das als offiziellen Reminder: Lege das Handy weg, schalte die sozialen Medien aus, gehe nach draußen, grille und verbringe Zeit mit Freunden und Familie."

Schwarzenegger wurde 1947 in der Steiermark geboren, wanderte 1968 in die USA aus und besitzt seit 1983 zusätzlich zur österreichischen auch die US-amerikanische Staatsbürgerschaft. Von 2003 bis 2011 diente der bekennende Patriot seiner zweiten Heimat als Gouverneur Kaliforniens.