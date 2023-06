Rapper Travis Scott wird im Zusammenhang mit der Massenpanik auf seinem Astroworld-Musikfestival nicht angeklagt. Bei der Tragödie in Houston starben zehn Menschen.

Ein Geschworenengericht in Texas hat entschieden, dass Rapper Travis Scott (32) im Fall der Astroworld-Tragödie nicht angeklagt wird. Wie NBC berichtet, gaben die Behörden am Donnerstag (29. Juni) bekannt, dass der Musiker nicht strafrechtlich für die Massenpanik auf seinem Astroworld-Musikfestival, bei der 2021 zehn Menschen getötet und Tausende weitere verletzt wurden, verantwortlich gemacht wird.

Die Grand Jury habe Strafanzeigen gegen Scott und fünf weitere Personen im Zusammenhang mit dem Tod von Fans abgewogen und abgelehnt, erklärte Bezirksstaatsanwältin Kim Ogg auf einer Pressekonferenz. "Es ist tragisch, dass zehn unschuldige Menschen getötet wurden, als sie versuchten, einen Abend voller Musik und Unterhaltung zu genießen. Aber eine Tragödie ist nicht immer ein Verbrechen [...]", sagte Ogg in einer Erklärung. Die Entscheidung der Geschworenen habe keinen Einfluss auf die vielen anhängigen Zivilklagen.

Angehörige der Opfer werfen Travis Scott fahrlässiges Verhalten vor

"Wir sind wirklich erleichtert und dankbar, dass dies vorbei ist", erklärte Scotts Anwalt Kent Schaffer nach der Entscheidung. "Es waren lange 18 Monate für Travis. Die heutige Entscheidung bestätigt, was wir schon immer wussten - dass Travis Scott nicht für die Astroworld-Tragödie verantwortlich ist." Ein Anwalt der Familie von Ezra Blount, der Neunjährige wurde bei der Massenpanik während des Auftritts des Rappers getötet, sagte in einer Erklärung am Donnerstag, dass die Familie enttäuscht sei. "Es liegt eindeutige Schuld und grob fahrlässiges Verhalten vor, die zum Tod und zu schweren Verletzungen geführt haben", erklärte der Anwalt. "Obwohl die Geschworenen es ablehnten, dieses Verhalten als kriminell einzustufen, wird die Familie von Ezra Blount weitermachen und auf ihren Tag vor Gericht warten."

Es wurden Hunderte Klagen eingereicht, in denen Scott und dem Konzertveranstalter Fahrlässigkeit vorgeworfen wird. Scott erklärte 2021 eine "allgemeine Ablehnung" der Vorwürfe und beantragte die Abweisung mehrerer Klagen.