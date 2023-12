Glück im Unglück an seinem Geburtstag: "Bauer sucht Frau"-Star Uwe Abel hat sich durch einen Sturz vom Balkon mehrere Knochenbrüche zugezogen. Weihnachten muss er aber nicht im Krankenhaus verbringen.

Kurz vor Weihnachten meldet sich "Bauer sucht Frau"-Star Uwe Abel (54) bei seinen Fans nicht aus dem festlich geschmückten Wohnzimmer, sondern aus dem Krankenhaus. Auf Instagram hat seine Frau Iris Abel (55) ein Foto gepostet, das ihren Mann in einem Krankenhausbett liegend zeigt. In die Kamera hält er eine Röntgenaufnahme, die offenbar seine Schulter zeigt, die mit mehreren Schrauben operiert werden musste.

Gefährlicher Sturz vom Balkon

Im Interview mit RTL verrät Iris Abel, was ihrem Mann Schlimmes zugestoßen ist. "Uwe hatte an seinem Geburtstag (9. Dezember) einen schlimmen Unfall. Er ist aus dem ersten Stock rund drei Meter tief gefallen", so die 55-Jährige. "Er ist auf dem Balkon ausgerutscht, wir haben dort einen Holzboden, der, wenn er nass wird, schweineglatt ist. Es war alles sehr unglücklich. Er hat das Gleichgewicht verloren und ist dann über das Geländer gefallen."

Bei seinem Sturz habe sich Uwe mehrere Brüche im Oberarm Richtung Schulter zugezogen. Dort befinde sich jetzt eine Platte mit zehn Schrauben. Außerdem habe sich ihr Mann die Rippen gebrochen, die Lunge geprellt sowie das Becken angebrochen. "Ich bin aber froh, dass er noch lebt. Er hätte tot sein können, wenn er nicht auf die Seite, sondern auf den Kopf gefallen wäre."

Weihnachten kann Uwe Abel zuhause feiern

Zuerst gab Iris Abel auf Instagram keine näheren Informationen bekannt, außer "Der arme Hase". Ein Follower vermutete in der Kommentarspalte einen Oberarmbruch bei Abel: "Humerusfraktur. Aua, gute Besserung!" Weitere Genesungswünsche zahlreicher Fans schlossen sich in der Zwischenzeit auf Instagram an. Weihnachten muss Abel aber nicht wie die Instagram-Fans vermutet hatten im Krankenhaus verbringen, das hat Iris RTL gegenüber verraten: "Ich habe ihn gestern aus der Klinik abgeholt." Sie sei froh, dass sie zusammen Weihnachten feiern können.

Durch "Bauer sucht Frau" fand Uwe Abel seine große Liebe

Als "sanfter Schweinebauer" bei "Bauer sucht Frau" fand Uwe Abel 2011 seine große Liebe in Iris. Zwei Jahre später heirateten die beiden und lassen seitdem ihre Fans durch TV-Auftritte und soziale Medien an ihrem Leben teilhaben. 2018 zeigten sie ihren Zusammenhalt als Paar und siegten in der RTL-Show "Das Sommerhaus der Stars". 2021 nahm Abel außerdem an "Promi Big Brother" teil und belegte nach Reality-TV-Star Melanie Müller (35) den zweiten Platz im Finale.