Schlagersängerin Beatrice Egli konnte bereits vor neun Jahren in den "Deutschland sucht den Superstar"-Shows unter Beweis stellen, wie wandelbar sie ist.

Beatrice Egli begeistert in ungewohntem Outfit

Mittlerweile begeistert die Siegerin aus dem Jahr 2013 regelmäßig ihre zahlreichen Fans auf der Bühne. Meist verzaubert sie die Zuschauer in bunten Blümchen-Kleidern.



Bei einem Auftritt in Karlsruhe überraschte Beatrice Egli ihre Fans als Rock-Vamp in Lederjacke und schwarzen Netzstrümpfen. Ein Bild davon teilte sie auf ihrem Instagram-Account.



So zeigt sich Beatrice Egli auf Instagram:

So reagieren die Fans von Beatrice Egli

Das Bild des ungewohnten Looks der Schlagersängerin "Gefällt" bereits über 9.000 Instagram-Nutzern. Die Fans von Beatrice Egli hinterlassen außerdem Kommentare wie "Dieses Outfit war so wunderschön 😍🔥, wow 😍😍❤️🔥🔥!!!!", oder "Ein sehr heißes Bild ❤️🔥😍 von einer mega schönen Beatrice ❤️🔥😍❤️🔥😍❤️😍" neben dem heißen Schnappschuss.

Seit ihrem Sieg in der zehnten Staffel der RTL-Castingshow "DSDS" hat Beatrice Egli eine steile Karriere als Schlagersängerin hingelegt. Im SWR-Fernsehen soll sie schon bald ihre eigene Schlager-Show moderieren.