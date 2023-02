Nachdem das Traumpaar des deutschen Schlagers, Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross,erst im November 2022 überraschend seine Trennung bekannt gab, geht der Ärger für die Sängerin auch in diesem Jahr weiter.

Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack wehrt sich gegen Beleidigung

Wegen Diskriminierung zieht die schöne Schlagersängerin gegen den Kabarettisten Christian Keltermann vor Gericht. Der 45-Jährige hatte Anna-Carina Woitschack in seinem Online-Programm wiederholt als "Schlagermatratze" tituliert.

Gegenüber der "Bild" äußerte sich Woitschack wie folgt: "Als Person des öffentlichen Lebens bin ich es gewohnt, dass immer wieder Unwahrheiten über mich geäußert werden. Da habe ich mir ein dickes Fell angelegt. In diesem Fall waren die Beleidigungen aber so schlimm, dass ich den Vorgang an meinen Anwalt abgegeben habe."

Wegen fehlender Einsicht des Kabarettisten, diesbezüglich eine Unterlassungserklärung zu unterzeichnen, kommt es am 21. Februar zu einer Verhandlung vor dem Landgericht Hannover.

So zeigt sich Anna-Carina Woitschack auf Instagram

So verteidigt sich der Kabarettist Christian Keltermann

Keltermann geht inzwischen sogar noch weiter und behauptet, Anna-Carina Woitschack sei mit ihrem Noch-Ehemann Stefan Mross nur zusammen gewesen, um ihre Schlager-Karriere voranzutreiben.

Gegenüber der "Bild" sagte der Kabarettist: "Ich stehe zu meinen Aussagen, sie sind meiner Meinung nach von der Satire-Freiheit gedeckt. "Schlagermatratze" würde ich im Zusammenhang mit Anna-Carina auch auf jedem Marktplatz herausschreien. Wenn wir als Kabarettisten so etwas nicht mehr sagen dürfen, können wir doch gleich unseren Laden dicht machen."

Man darf also gespannt sein, wie das Landgericht Hannover die Sache bewerten wird.