Cathy Hummels ist zurück im Dating-Leben: Nach ihrer vollzogenen Scheidung sucht die Ex-Frau von Fußball-Star Mats Hummels nun per Promi-Dating-App nach ihrem neuen Mr. Right.

Im Leben von Cathy Hummels (35) hat sich in den vergangenen Monaten vieles verändert. So war die Ex-Ehefrau von Fußball-Star Mats Hummels (34) nicht nur Anfang Juni gemeinsam mit ihrer Schwester Vanessa nackt im "Playboy" zu sehen. Auch bezog die 35-Jährige nach ihrer vollzogenen Scheidung mit Sohn Ludwig (5) ein neues Zuhause in München. Und nun scheint sie sich voller Energie auch wieder ins Dating-Leben zu stürzen.

Cathy Hummels nutzt Dating-App für Reiche und Prominente

"Modernes Dating? Bin ich jetzt auch dabei", verriet Hummels gegenüber der "Bild"-Zeitung. Da sie "etwas schüchtern" sei, was Dating angeht, und zudem nach ihrer über siebenjährigen Ehe "etwas aus der Übung", habe sie sich bei einer exklusiven Dating-App namens Raya angemeldet. Die ist ausschließlich Reichen und Prominenten vorbehalten. Mitglied kann man lediglich auf Einladung werden.

Hummels möchte nach eigener Aussage "einfach wieder einen tollen Menschen" an ihrer Seite haben. Denn die Moderatorin "vermisse es, einen Partner zu haben", und sucht "einen Menschen, mit dem ich mein Leben wieder teilen kann."

Dabei besitzt sie auch schon ganz bestimmte Vorstellungen darüber, wo die Reise hingehen soll. "Ich bin berufstätige Mama und habe auch nicht so viel Zeit. Ein Mann muss es mir wert sein, ihm meine Zeit zu schenken", verrät sie. Für ein erstes Rendezvous wolle sie in ein Restaurant mit gutem Essen und Musik ausgeführt werden, da ihr Romantik wichtig sei. Ruhig dürfe es dann auch einmal ein wenig "kitschig" werden.

"Irgendwann findet jeder Topf den passenden Deckel"

Bislang hat Hummels auf der Dating-App gute Erlebnisse gehabt. "Da sind ein paar richtige Hotties dabei!", befindet sie. Das virtuelle Schreiben mit anderen Singles beschreibt sie als "aufregend" und "ganz neue Erfahrung". Nur ein erstes Date, zu dem sich Hummels bereits mit einer unbekannten Person getroffen habe, sei nicht so zufriedenstellend verlaufen. Aber die Powerfrau gibt sich optimistisch und erklärt: "Irgendwann findet jeder Topf den passenden Deckel."