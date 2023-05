Mario Götze wird zum zweiten Mal Vater. Eintracht Frankfurt gratulierte dem Spieler nach dem Einzug ins Pokalfinale bei Twitter.

Für Fußballstar Mario Götze (30) läuft es privat wie beruflich rund. Der Spieler von Eintracht Frankfurt zog am vergangenen Mittwoch (3. Mai) mit seinem Verein nach einem Sieg beim VfB Stuttgart ins Finale des DFB-Pokals ein. Zudem erwartet er mit Ehefrau Ann-Kathrin Götze (33) ein zweites Kind, wie der Klub nach dem Spiel bei Twitter bestätigte.

Seit 2020 Vater eines Sohnes

"Zweite gute Nachricht des Tages: Mario Götze wird erneut Papa! Glückwunsch an dich und deine Frau Ann-Kathrin", heißt es in dem Tweet. Der Fußballprofi soll zuvor im Sky-Interview die Nachricht bestätigt haben. Ann-Kathrin Götze und der Fußball-Weltmeister von 2014 sind seit 2018 standesamtlich verheiratet. Groß gefeiert wurde ein Jahr später im Juni 2019. Am 5. Juni 2020 kam der gemeinsame Sohn Rome zur Welt.