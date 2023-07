Anstelle eines schönen Urlaubs in einer gemütlichen Finca auf Mallorca ist Collien Ulmen-Fernandes Opfer von Betrügern geworden. Das machte sie nun öffentlich, um auf Gefahren im Netz aufmerksam zu machen.

Moderatorin und Schauspielerin Collien Ulmen-Fernandes (41) ist auf Mallorca Opfer eines Betruges geworden. Das verriet sie in der RTL-Sendung "stern TV am Sonntag". Sie habe eine Finca auf der beliebten spanischen Urlaubsinsel buchen wollen. Doch das vermeintlich seriöse Angebot habe sich als Luftnummer entpuppt, erklärte die gebürtige Hamburgerin. Am Ende stand sie ohne Unterkunft und um einen vierstelligen Geldbetrag ärmer da.

Homepage habe "absolut glaubwürdig" gewirkt

Das Perfide an der Betrugsmasche: Ihr Auftritt auf der Internetseite "Mallorca in Sicht" habe absolut glaubwürdig gewirkt, erklärte Ulmen-Fernandes. Impressum, Steuernummer und Korrespondenz mit der angeblichen Vermieterin seien vorhanden gewesen. Die Kriminellen hätten sogar "die Adressen online gestellt", sagte die Moderatorin. Der Standort jeder Immobilie sei einsehbar gewesen.

Auch auf Google sei sie fündig geworden, als sie den Namen der Vermittlerin eingab. Allerdings: "Wir haben nie telefoniert", erklärte die Geschädigte. Schließlich telefoniere sie nicht sehr gerne und kommuniziere lieber per Mail, erklärte Ulmen-Fernandes. So überwies sie letztlich den gewünschten Geldbetrag und beklagt nun den Verlust einer vierstelligen Summe.

Collien Ulmen-Fernandes möchte nun Anzeige erstatten.