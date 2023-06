Ein bewaffneter Mann wurde in der Nähe des Hauses von Michelle und Barack Obama festgenommen. Gegen ihn lag im Zusammenhang mit dem Angriff auf das US-Kapitol ein Haftbefehl vor.

Ein bewaffneter Mann wurde am Donnerstag (29. Juni) in der Nähe des Privathauses von Michelle (59) und Barack Obama (61) in Washington, D.C., festgenommen. Das berichtet unter anderem CNN. Demnach handelte es sich um Taylor Taranto, gegen den im Zusammenhang mit dem Angriff auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021 ein Haftbefehl vorlag.

Beamte durchsuchten das Auto des Flüchtigen

Nach Angaben von Polizeibeamten wurden bei der Festnahme in Tarantos Auto Schusswaffen und Materialien zur Herstellung von Molotowcocktails gefunden. Derzeit gebe es keine Hinweise auf eine direkte Bedrohung der Obamas, sagten Polizeibeamte CNN. Ob der Ex-US-Präsident und seine Frau zum Zeitpunkt der Festnahme zu Hause gewesen sind, ist nicht bekannt.

Wie CBS berichtet, soll Taranto zunächst vor den Polizisten geflohen sein, zur Festnahme kam es in der Nähe seines Wagens. "Die Beamten forderten die Kampfmittelbeseitigung des MPD auf, eine Fahrzeugdurchsuchung des Transporters der Person in der Nähe des Ortes der Festnahme durchzuführen", erklärte das Metropolitan Police Department CNN in einem Statement. Es bestehe keine aktive Bedrohung für die Gemeinschaft und der Vorfall werde weiterhin untersucht.

Laut CBS soll Taranto kürzlich in Livestreams in den sozialen Medien Drohungen gegen eine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens ausgesprochen haben. Laut NBC wurde der 37-Jährige aufgrund eines ausstehenden Haftbefehls festgenommen, die Polizeibehörde gab jedoch nicht an, worum es bei dem Haftbefehl ging, und erklärte, dass er wegen Justizflucht angeklagt wurde.

Zuvor wurde Taranto und einem weiteren Mann in einer Klage vorgeworfen, beim Sturm auf das US-Kapitol an einem Angriff auf einen Polizeibeamten beteiligt gewesen zu sein, was beide bestritten. Im vergangenen Jahr wurde der Mitangeklagte verhaftet und verurteilt, Taranto jedoch nicht.