Beyoncés "Renaissance World Tour" ist ein riesiger Erfolg, nur Taylor Swift stiehlt dem US-Superstar derzeit die Show. Nach Medienberichten wird die Tournee schon bald als Konzertfilm in die Kinos kommen.

Seit Mai 2023 ist US-Superstar Beyoncé (42) mit ihrer "Renaissance World Tour" unterwegs. Bis zum 27. September wird sie mit ihrer spektakulären Bühnenshow insgesamt 56 Konzerte in Nordamerika und Europa absolvieren. Medienberichten zufolge können sich ihre Fans das Mega-Event schon bald auch im Kino ansehen.

Wie das Magazin "Variety" in Erfahrung brachte, befindet sich das Management der Künstlerin derzeit in finalen Verhandlungen zur Veröffentlichung eines "Renaissance"-Konzertfilms mit dem US-Kinogiganten AMC. Das Projekt umfasse nicht nur Elemente ihrer Live-Shows, sondern zudem auch eine Dokumentation der Entstehung des titelgebenden Albums "Renaissance", das 2022 erschien.

Vermutlicher Kinostart am 1. Dezember 2023

Der Konzertfilm soll Insidern zufolge bereits am 1. Dezember 2023 in den Handel kommen. Zudem werde vermutet, dass in dem Film Mitschnitte jener Konzerte präsentiert werden, die Beyoncé am 23. und 24. September in ihrer Heimatstadt Houston gegeben hat.

Kino-Konkurrenz mit Taylor Swift

Neben Beyoncés Tour-Doku erwartet Musikfans in diesem Jahr noch ein weiteres Konzertfilm-Event der Extraklasse. Ab dem 13. Oktober bringt auch ihre Kollegin Taylor Swift in dem Film "Taylor Swift: The Eras Tour" ihre derzeit laufende Rekord-Tournee auf die große Leinwand.