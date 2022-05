Bibi und Julian Claßen äußern sich zur Trennung. Während sie um Privatsphäre bittet, beantwortet er unter anderem Fragen zu seinem aktuellen Gemütszustand.

Bianca "Bibi" Claßen (29) und ihren Noch-Ehemann Julian "Julienco" Claßen (29) haben sich getrennt. Das hat nun auch die YouTuberin persönlich bestätigt. "Hallo ihr Lieben, ihr habt es ja schon Julian's Story gehört... Ja, wir beiden sind nicht mehr zusammen", schreibt sie in einer Instagram-Story.

Wie einen Tag zuvor schon Julian in seinem ersten Statement zur Trennung in einer Insta-Story, denkt auch Bibi öffentlich vor allem an die beiden gemeinsamen Kinder und schreibt weiter: "Natürlich stehen die Kinder immer und für immer an der allerersten Stelle bei uns."

Außerdem heißt es in ihrem Post: "Ich weiß, dass euch viele Fragen beschäftigen. Ich möchte euch dennoch um Verständnis bitten, dass jeder Mensch seine Privatsphäre braucht. Eure Bibi".

Julian über Sport , die "unbekannte Frau" und ein "Experiment"

In diesem Punkt reagiert Julian anders. Er startete ein Q&A in seinen Insta-Stories, um die drängendsten Fragen seiner Followerinnen und Follower zu beantworten. Es gehe ihm "den Umständen entsprechend okay", schreibt er darin zu seiner momentanen Gefühlslage. Außerdem erfahren die Leserinnen und Leser, dass ihm "Sport tatsächlich gerade sehr gut tut". Damit fühle er sich "deutlich fitter", schreibt er in der nächsten Story. Hier erzählt er auch, dass er in den ersten zwei Wochen "schon viel abgenommen, aber auch wieder zugenommen" habe.

Zum Thema "Experiment", das viele Fans hinter der Trennung vermuten, äußert er sich ebenfalls: "Nein?! So etwas würde ich niemals machen, damit macht man keinen Spaß!!", so Julian. Und dann sind da noch die Bilder von ihm und der "unbekannten Frau im Club" - ob die "vor oder nach der Trennung" entstanden seien, will eine Fragestellerin oder ein Fragesteller wissen. "Natürlich danach!!!!", antwortet Julian und schiebt hinterher: "Jeder geht anders mit bestimmten Situationen um."

Die beiden Internet-Stars kennen sich seit der Schulzeit, waren seit mehr als zehn Jahren ein Paar und seit 2018 auch verheiratet. Söhnchen Lio kam ebenfalls 2018 zur Welt und Töchterchen Emily folgte 2020.