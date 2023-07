Jobst Kayser-Eichberg ist im Alter von 82 Jahren in München verstorben.

Der Unternehmer und Milliardär Jobst Kayser-Eichberg ist im Alter von 82 Jahren in München verstorben. Kayser-Eichberg baute in den 90er-Jahren in der bayerischen Landeshauptstadt ein Bier-Imperium auf.