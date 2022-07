Um das einjährige Jubiläum ihres Albums "Happier Than Ever" zu feiern, überraschte Billie Eilish glückliche Fans mit einem Mini-Konzert in einem Musikladen in Hollywood.

Billie Eilish (20) begeisterte ihre Fans mit einem spontanen Auftritt in einem Musikladen in Hollywood. Amoeba Music teilte auf Twitter Eindrücke von dem Mini-Konzert, das nur wenige Stunden vor dessen Beginn angekündigt wurde. "Billie Eilish und Finneas haben heute bei Amoeba in Hollywood ein besonderes kurzes Akustik-Set gespielt vor einem vollen Laden mit vielen aufgeregten Fans, um ein Jahr 'Happier Than Ever' zu feiern", schrieb das Independent-Unternehmen dazu.

.@billieeilish and @finneas played a special short acoustic set today at Amoeba Hollywood for a very packed house of excited fans to celebrate the 1 year anniversary of #HappierThanEver!



Thanks to Billie and Finneas for a great show and to all the fans who showed up today! 🖤 pic.twitter.com/y0yvQ3GjHB — Amoeba Music (@amoebamusic) July 29, 2022

Billie Eilish: "Es war das allerbeste Jahr"

"Ihr seid einfach die Besten. Es war das allerbeste Jahr, und ihr seid so süß und respektvoll mit dem Album umgegangen, und ich liebe euch einfach", wird Eilish von dem Event von "Variety" zitiert. Das Branchenmagazin erfuhr von Amoeba, dass etwa 500 Tickets für das kleine Konzert verkauft wurden. Normalerweise tritt die Sängerin auf großen Festivals oder in Hallen mit über 10.000 Plätzen auf.

Eilish veröffentlichte im Sommer 2021 ihr zweites Studioalbum mit dem Namen "Happier Than Ever". Bei ihrem Auftritt spielte sie den Titelsong des Albums, "Getting Older" und zwei weitere Lieder.