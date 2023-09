Nach über zehn Jahren Beziehung und zwei gemeinsamen Kindern: Billy Corgan hat seine Freundin Chloe Mendel geheiratet. Für den Sänger von The Smashing Pumpkins ist es seine zweite Ehe. Außerdem war er einst mit Courtney Love liiert, der Witwe des legendären Nirvana-Frontmannes Kurt Cobain.

Billy Corgan (56) ist wieder verheiratet. Der Sänger der 1990er-Jahre Kultband The Smashing Pumpkins hat bereits am Samstag (16. September 2023) seine langjährige Partnerin Chloe Mendel (31) geehelicht. Einen Tag später gab Corgan die gute Nachricht laut dem "Billboard"-Magazin bei einer Veranstaltung zum 30. Jubiläum von "Siamese Dream" bekannt. Mit diesem Album feierten die Smashing Pumpkins 1993 ihren großen Durchbruch. Die Feier fand im veganen Restaurant Madame ZuZus in Highland Park, Illinois statt, das Corgan und Mendel betreiben.

Billy Corgan und Chloe Mendel sind seit 2012 liiert. Sie tritt gelegentlich mit dem Musiker auf, als Sängerin oder als Pianistin. Das Paar hat bereits zwei gemeinsame Kinder, Sohn Augustus (7) und Tochter Philomena (5). Am 10. September 2022, Mendels 30. Geburtstag, hatten sie sich verlobt.

Für Billy Corgan ist es schon die zweite Ehe. 1993 gab der Indie-Rockstar seiner langjährigen On/Off-Freundin Chris Fabian das Ja-Wort. 1995 trennte sich das Paar, die Scheidung wurde 1997 rechtskräftig. Aus der Beziehung gingen keine Kinder hervor.

Billy Corgans On/Off-Beziehung mit Courtney Love

Vor seiner ersten Ehe war Corgan mit Courtney Love (59) zusammen. Nach der Trennung von Corgan heiratete die Hole-Sängerin Kurt Cobain (1967-1994). Den Frontmann der legendären Grunge-Band Nirvana nannte Billy Corgan kürzlich in einem Interview seinen größten musikalischen Rivalen. Durch dessen Selbstmord habe er einen Herausforderer verloren.