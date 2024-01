Alptraum-Start ins neue Jahr: Die Schauspielerin und Stuntfrau Carrie Bernans ist in New York Opfer eines dramatischen Unfalls mit mutmaßlicher Fahrerflucht geworden. Sie liegt schwer verletzt im Krankenhaus.

Die Schauspielerin und Stuntfrau Carrie Bernans, die unter anderem im Kino-Erfolg "Black Panther" (2018) und im Musical-Film "Die Farbe Lila" (2023) mitwirkte, ist in der Silvesternacht bei einem Fahrerflucht-Unfall in New York schwer verletzt worden. Das berichtet das Branchen-Portal "Deadline".

Nach Angaben ihres Pressesprechers wurde sie zusammen mit acht weiteren Personen von einem Autofahrer angefahren, der am Montag um halb zwei Uhr morgens in den Außenbereich eines peruanischen Restaurants mitten in Manhattan krachte. Anschließend soll der Mann rückwärts gefahren sein und bei seiner mutmaßlichen Fahrerflucht ein anderes Auto gerammt haben, bevor die Polizei angerückt sei.

"Gott sei Dank ist sie am Leben"

Ihre Tochter habe große Schmerzen, aber heile, gab Bernans' Mutter Patricia Lee nach dem "traumatischen Vorfall" ein Update zum Zustand der Schauspielerin auf Instagram. "Sie hat ein paar gebrochene Knochen, Frakturen und ausgeschlagene Zähne, aber Gott sei Dank ist sie am Leben", heißt es weiter.

Bei dem Versuch des Mannes mit Fahrerflucht zu entkommen, sind laut Bericht neun Menschen, darunter auch drei Polizisten, verletzt worden. "Die Polizei schnappte ihn kurz darauf und verhaftete ihn", schreibt Bernans' Mutter. Trotz der unglücklichen Umstände sei ihre Tochter sehr dankbar: "Inmitten des Chaos an diesem Silvester-Vorfall empfindet sie eine große Dankbarkeit für das Leben an sich."

Laut "Deadline" ist Bernans erst vor kurzem Mutter eines Sohnes geworden. Ihr Baby habe sich aber glücklicherweise zum Zeitpunkt des Unfalls im Hotel bei ihrer Familie befunden. Der Zustand der Schauspielerin sei stabil und sie werde derzeit operiert.