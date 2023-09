Sie tun es noch einmal: Blink-182 veröffentlichen im Oktober ihr neues und insgesamt neuntes Studio-Album. "One More Time..." ist das erste Album der Band, seit der Reunion mit Tom DeLonge.

Neue Musik von Blink-182 ist im Anmarsch. Mit einem ausführlichen Video-Trailer auf YouTube haben Travis Barker (47), Tom DeLonge (47) und Mark Hoppus (51) ihr neues Album "One More Time..." für den 20. Oktober 2023 angekündigt. Fans der Band werden darauf 17 Tracks finden - darunter auch der Titelsong "One More Time", der als Single bereits am 21. September erscheint.

Erstes Album seit der Reunion mit Tom DeLonge

Das kommende Blink-182-Album wird das erste sein, das die Band veröffentlicht, seit sie im Jahr 2022 die Reunion mit ihrem Mitglied Tom DeLonge feierte. Dieser hatte die Band knapp zehn Jahre vorher verlassen. Das neue Album sei 2022 und 2023 während der Reunion-Tour entstanden, die die drei Bandmitglieder durch Konzert-Locations auf der ganzen Welt geführt habe, heißt es im Trailer.

Im Video, mit dem das Trio das neue Album ankündigt, ist zudem ein Interview mit Apple-Music-Moderator Zane Lowe (50) zu sehen sowie Clips aus dem Band-Archiv. Im Gespräch gehen Barker, DeLonge und Hoppus unter anderem auf prägende Ereignisse wie DeLonges Ausstieg aus der Band oder Hoppus' Krebserkrankung ein.

"One More Time..." ist das neunte Studio-Album von Blink-182. Zuletzt war die Band mit mehreren Konzerten in Deutschland zu Gast. Am 20. September findet in Wien das letzte Konzert im Rahmen der aktuell laufenden Tour statt.