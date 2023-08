In den 90er Jahren wurde Jasmin Wagner als Blümchen mit den Textzeilen "Herz an Herz, hörst du mich? SOS, ich liebe dich" bekannt. Jetzt sendet die Sängerin erneut ein SOS-Zeichen, welches darauf hindeutet, dass schon bald musikalisch etwas Neues erscheinen wird.

Gemeinsam mit der Sängerin Domiziana präsentiert sich die mittlerweile 43-Jährige in den sozialen Medien mit dem Schriftzug SOS auf der Innenseite ihrer Lippe. Dazu schreibt sie: "Fake or real? Lieben @domiziana und ich unseren Song so sehr?

🆘 ab Freitag! Wer‘s nicht abwarten kann… Pre- safe in Bio! ⬆️❤️⬆️".

So zeigt sich Jasmin Wagner auf Instagram:

Echt oder Fake? Fans sind gespaltener Meinung

Handelt es sich hier nur um einen geschickten Promo-Move für ihre gemeinsame Single SOS, oder haben sich Jasmin Wagner und Domiziana wirklich an der Innenseite der Lippe den gemeinsamen Songtitel tätowieren lassen?

Einige ihrer 176.000 Instagram-Fans rätseln in der Kommentarspalte des Fotos. Während manche an die Echtheit glauben und Kommentare wie: "Real 🔥🔥🔥" hinterlassen, zeigen sich andere geschockt und meinen: "Ich hoffe fake...".

Ein anderer Fan versucht die Angelegenheit analytisch zu betrachten: "Fake, sonst wären die Lippen geschwollen bzw rot 😘". Ob die Tattoos der beiden Sängerinnen echt oder nicht sind, wird man wohl erst Freitag erfahren.