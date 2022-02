Anfang Januar wurde "Full House"-Star Bob Saget leblos in einem Hotelzimmer gefunden. Nun hat die Familie bekannt gegeben, woran der Schauspieler starb.

Bob Saget (1956-2022) starb an einer Verletzung. Das hat die Familie des Schauspielers nun bekannt gegeben. Der "Full House"-Star war im Januar im Alter von 65 Jahren verstorben. Die Behörden seien zu dem Schluss gekommen, dass Saget an den Folgen einer Kopfverletzung gestorben sei, zitiert "The Hollywood Reporter" aus einem Statement der Familie. Drogen und Alkohol seien nicht im Spiel gewesen, heißt es weiter.

Der Schauspieler müsse "versehentlich mit dem Hinterkopf an etwas gestoßen" sein, habe dem aber keine weitere Beachtung geschenkt. Anschließend sei er schlafen gegangen, erklärte die Familie demnach zu den Ermittlungen.

Leblos im Hotel

Der Comedian war am 9. Januar tot in seinem Hotelzimmer in Orlando, Florida, aufgefunden worden. Damals wurden keine Informationen über die Todesursache veröffentlicht. Die Polizei hatte jedoch mitgeteilt, dass es keine Anzeichen für ein Verbrechen oder Drogenmissbrauch gebe.

Bob Saget spielte von 1987 bis 1995 in der Sitcom "Full House" die Hauptrolle des alleinerziehenden Vaters Danny Tanner. Ab 2016 war er auch im Reboot "Fuller House" dabei. Saget hinterlässt seine Ehefrau Kelly Rizzo und drei Töchter aus erster Ehe.