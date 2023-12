Hat sich Jamie Foxx am Filmset schlecht benommen? Cameron Diaz hat nun Gerüchte dementiert, dass sie wegen ihres Co-Stars nie wieder drehen will.

Cameron Diaz (51) springt ihrem Co-Star Jamie Foxx (56) zur Seite. Der Grund: Offenbar kursierten Gerüchte, wonach der Schauspieler am Set des gemeinsamen Films "Back in Action" angeblich schlechte Laune verbreitet haben soll. Zudem wurde in den Spekulationen behauptet, Diaz wolle wegen ihres Kollegen nie wieder einen Film machen. Alles nicht wahr, erklärte Cameron Diaz nun selbst laut US-Medienberichten in Molly Sims' (50) "Lipstick on the Rim"-Podcast.

"Ein Profi auf jeder Ebene"

Diaz beschrieb Foxx, mit dem sie zuvor schon bei zwei anderen Filmen zusammengearbeitet hatte, als "Cheerleader für die gesamte Crew" und fügte hinzu, dass "jeder ihn liebt". Die Schauspielerin erklärte: "Jamie ist der Beste. Ich liebe diesen Kerl so sehr. Er ist so ein besonderer Mensch, er ist so talentiert und so lustig." Sie fügte hinzu: "Wir haben am Set so viel Spaß mit ihm und er ist einfach ein Profi auf jeder Ebene."

Über die Gerüchte, die in den Tagen nach Foxx' medizinischem Notfall beim Dreh aufgekommen waren, sagte Cameron Diaz: "Ich hasse wirklich alles, was über unser Set gesagt wurde. Da will man einfach nur laut so was schreien wie: 'Wovon redet ihr?'" Die Schauspielerin, die für "Back in Action" aus einer etwa zehnjährigen Pause zurückgekehrt war, reagierte damit auf Gerüchte, Foxx habe sie angeblich dazu gebracht, "das Filmemachen wieder aufzugeben". Diaz nannte die Zusammenarbeit nun aber ein "großartiges Set" und erklärte, dass sie nur alltägliche Produktionsprobleme gehabt hätten.

"Es hat mich wütend gemacht"

Diaz sagte zudem, Jamie Foxx gehe es wieder gut. Er selbst weigere sich laut Diaz, auf Gerüchte über die Geschehnisse am Set von "Back in Action" einzugehen, sie nannte ihren Co-Star "stilvoll". Die Schauspielerin erklärte: "Er sagt: 'Nein. Lass sie einfach.' Wir kennen die Wahrheit. Trotzdem hat es mich wirklich wütend gemacht."

Foxx wurde im April wegen eines nicht näher bekannten medizinischen Problems ins Krankenhaus eingeliefert. Seine Tochter Corrine (29) gab bekannt, dass er "eine medizinische Komplikation hatte", aber "bereits auf dem Weg der Besserung" sei. Der Schauspieler zog sich für mehrere Monate zurück. Im Dezember feierte er seine Rückkehr in die Öffentlichkeit.