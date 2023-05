Fünf Monate nach seiner Haftentlassung zeigte sich Boris Becker mit Freundin Lilian auf dem roten Teppich bei den Laureus World Sports Awards in Paris.

Er hat die wohl schlimmste Zeit seines Lebens hinter sich: Gerichtsverfahren, Insolvenz, fast acht Monate Haft. Jetzt zeigte sich Boris Becker (55) mal wieder öffentlich in seinem früheren, gewohnten Umfeld: Elegant gekleidet, auf dem roten Teppich bei den Laureus World Sports Awards in Paris.

Becker trug einen dreiteiligen schwarzen Anzug mit passender schwarzer Krawatte. Freundin Lilian (33), die den Ex-Tennis-Held begleitete, zog die Blicke auf sich in einer schulterfreien, weinroten Robe und großen goldenen Ohrringen.

Er gratulierte Lionel Messi

Das Paar posierte Arm in Arm für die Fotografen, beide lächelten verhalten. Becker gab sich während des Events professionell und gut gelaunt. Auf Instagram gratulierte er Fußball-Legende Lionel Messi (35) zum "Laureus Sportsman of the Year"-Award: "Wunderbare Nacht für Messi", schrieb er in seiner Story.

Wie es beruflich und finanziell für Becker weitergeht, wird sich zeigen. Auf dem roten Teppich fühlt er sich aber augenscheinlich immer noch wohl.