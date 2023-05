Noch darf Boris Becker nicht nach London zurück, dennoch kehrt er Deutschland jetzt den Rücken. Wie er selbst bestätigte, zieht er gemeinsam mit seiner Freundin Lilian de Carvalho Monteiro nach Italien.

Bereits am Mittwoch vermeldete die "Bild"-Zeitung: Boris Becker (55) zieht mit seiner Lebensgefährtin Lilian de Carvalho Monteiro (33) nach Italien. Bislang wohnte Becker nach seiner vorzeitigen Haftentlassung in Großbritannien in der Nähe von Stuttgart. Seine Gefängnisstrafe wurde nur unter der Bedingung verkürzt, dass er seine Wahlheimat London und damit auch das Land verlässt.

Jetzt bestätigte Becker auf der Digitalmesse Online Marketing Rockstars Festival in Hamburg die entsprechenden Gerüchte. Der als Speaker geladene Ex-Tennisstar sagte Medienberichten zufolge auf Nachfrage des OMR-Gründers Philipp Westermeyer: "Ja, es stimmt."

Seine Mutter habe ihm die Weisheit "Happy wife, happy life" gelehrt - glückliche Frau, glückliches Leben. "In meinem früheren Leben habe ich darauf zu wenig gehört", erklärt Becker weiter. Dieses Mal wolle er es aber besser machen. Zwar würde er auch in Italien auf der Straße erkannt, allerdings begegne man ihm dort mit weniger Skepsis. Die Italiener hätten mehr Verständnis für seinen Lebensstil. Seine Bekanntheit sei im Übrigen Fluch und Segen zugleich.