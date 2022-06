Er war als Keyboarder mit Fleetwood Mac auf Tour, spielte mit Rick Springfield (72) und David Lee Roth (67). Bereits am Sonntag, dem 19. Juni, ist Brett Tuggle an Krebs gestorben. Der Musiker wurde 70 Jahre alt. Sein Sohn Matt bestätigte seinen Tod gegenüber dem Musikmagazin "Rolling Stone".

Rick Springfield würdigte seinen verstorbenen Kollegen auf Twitter. "Unser geliebter Brett Tuggle hat es heute Abend nach Hause geschafft. Gott segne seinen wunderbaren Geist", schrieb der Sänger zu einer Collage aus Bildern mit dem Keyboarder.

Our sweet Brett Tuggle made it home tonight. God bless his beautiful spirit. ❤️ @BrettTuggle1 pic.twitter.com/JHID345cO0