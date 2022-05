Britney Spears und ihr Verlobter Sam Asghari wollen bald vor den Traualtar treten. Nun hat die Sängerin ein erstes Detail ihres Hochzeitsoutfits auf Instagram präsentiert.

Britney Spears (40) und ihr Verlobter Sam Asghari (28) befinden sich momentan in den Hochzeitsvorbereitungen. Nun hat die Sängerin ihren Fans einen kleinen Einblick gegeben und auf Instagram ein Foto geteilt, auf dem ein Stück ihres Hochzeitsoutfits zu sehen ist.

Auf dem Schnappschuss hat es sich ihre neue Katze Wendy auf einem weißen Schleier bequem gemacht. "Wir stellen vor: Wendy! Es ist Meow-Zeit Jungs und Mädels. Und ja, das ist der Schleier zu meinem Hochzeitskleid", schreibt die 40-Jährige dazu.

Britney Spears wettert über Vormundschaft

Doch damit nicht genug: Im selben Post wettert die Sängerin über ihre ehemalige Vormundschaft. In einer siebenseitigen Texttirade spricht sie darüber, wie sie jahrelang angeblich ausgenutzt wurde. "Die Geheimnisse, die ich die letzten 15 Jahre für mich behalten musste, sind ehrlich gesagt lähmend", heißt es im Post. Sie beklagt sich über die frühere Situation und erklärt, ihrer "Weiblichkeit" beraubt worden zu sein.

Zudem spricht das einstige Pop-Sternchen über seine Memoiren: "Mein Buch kommt Ende des Jahres heraus... Sobald es veröffentlicht ist, weiß ich nicht, was passieren wird, Leute!!!" Schon Anfang April hatte Spears bestätigt, dass sie momentan an ihren Memoiren arbeitet. "Page Six" berichtete zuvor von einem Buchvertrag im Wert von 15 Millionen US-Dollar (umgerechnet rund 13 Millionen Euro).

Britney Spears erwartet drittes Kind

Britney Spears war 2008 entmündigt worden, im November 2021 hob ein Gericht in Los Angeles die Vormundschaft nach schier endlosem Hin und Her endlich auf. Spears erwartet momentan ihr drittes Kind und das erste mit ihrem Verlobten Sam Asghari. Die beiden sind seit 2016 ein Paar. Im September 2021 gaben die beiden ihre Verlobung bekannt.

Aus ihrer früheren Ehe mit Kevin Federline (44) hat die US-Amerikanerin schon zwei Söhne, Sean Preston (16) und Jayden James (15).