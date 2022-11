Britney Spears teilt auf Instagram einige Bilder ihres großen Tages - und eines von Selena Gomez. Die Fans zeigen sich irritiert.

Britney Spears(40) hat sich auf Instagram mit einigen Fotos an ihre Hochzeit mit Sam Asghari (28) im Juni erinnert. In einer Bildergalerie teilt sie vier Fotos und ein Video von dem großen Tag mit ihren Followern - sowie ein scheinbar völlig zusammenhangsloses Bild von Selena Gomez (30).

Zu der Galerie schreibt die Pop-Prinzessin: "Throwback!!! Einiges ist passiert dieses Jahr und verdammt, ich habe geheiratet! Ich bin so glücklich!" Auf dem ersten Foto tanzt Spears im schwarzen Kleidchen und barfuß zusammen mit Madonna (64), während die Gesellschaft die zwei Popstars anfeuert. Im zweiten grinst Spears' guter Freund Zac Brazenas mit einer Blume in der Hand auf der Tanzfläche in die Kamera.

Es folgt ein Bild von Brazenas mit dem Künstler Willie Gomez. Auf dem nächsten Foto stehen Spears und ihr Mann Sam Asghari in Hochzeitskleid und Anzug auf einem von Blumen umrankten Balkon und küssen sich. Im Video hüpfen Spears und Paris Hilton (41) zu Dua Lipas (27) Song "Electricity" auf und ab.

"Ernsthaft, was hast du mit diesem Selena-Bild?"

Die meisten Kommentare nehmen allerdings Bezug auf das letzte Bild: Darauf ist Selena Gomez zu sehen. Die war zwar auch auf der Hochzeit, damit hat das Foto aber nichts zu tun. Das scheinbar professionelle Bild zeigt die Schauspielerin in einem kurzen Rock, wie sie auffordernd in die Kamera schaut, während sie den Kopf einer Barbie im Mund hat.

Wie in den Kommentaren zu lesen ist, ist das Bild für Spears' Follower alles andere als neu - einige werfen der Sängerin vor, davon regelrecht "besessen" zu sein. "Jemand sollte dieses Selena-Foto von ihrem Handy löschen", schreibt ein Follower. Ein anderer fragt: "Ernsthaft, was hast du mit dieses Selena-Foto?", wieder ein anderer: "Britney, ernsthaft, ich liebe dich aber lass dieses Selena-Foto in Ruhe!"