Sind Britney Spears und Sam Asghari nach ihrer Hochzeit im Sommer 2022 bereits wieder getrennt? Ein Sprecher dementiert jetzt sämtliche Spekulationen.

Seit Tagen häufen sich die Gerüchte rund um Britney Spears (41) und ihren Ehemann Sam Asghari (29): Haben die beiden Eheprobleme oder leben womöglich sogar bereits in Trennung? Alles Quatsch sagte jetzt ein Sprecher des Gatten der Sängerin dem "People"-Magazin. Bei den beiden sei alles in Ordnung, sie hätten sich auch nicht getrennt. Höhepunkt der Spekulationen waren Bilder von Asghari und Spears, in denen sie ihre Eheringe nicht an ihren Fingern trugen. Sein Sprecher ließ aber nun mitteilen, dass er das Schmuckstück lediglich abgenommen hatte, da er derzeit einen Film drehe.

Spears und Asghari sind bereits seit 2016 liiert und verlobten sich im Jahr 2021, nur wenige Tage nachdem die Vormundschaft von Spears gerichtlich aufgehoben wurde. Im März 2022 erzählte Spears, dass sie eine Fehlgeburt erlitten habe. Im Juni 2022 folgte die Hochzeit von Spears und Asghari. Die Spekulationen über ein mögliches Liebes-Aus der beiden nährte auch der momentane Mexiko-Ausflug von Spears. Sie habe sich vor Kurzem eine Auszeit gegönnt, allerdings nicht mit ihrem Mann sondern mit ihrem langjährigen Agenten und guten Freund Cade Hudson (36).

Nach einem zweideutigen Post, in dem Spears auf eine Mexiko-Reise vor einiger Zeit mit ihrem Mann anspielte und sagte, dass sie dort glücklich gewesen sei, "bevor ich geheiratet" habe, deaktivierte der Popstar die Kommentarfunktion auf Instagram.